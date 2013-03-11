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Объединение «МАЗа» и «КАМАЗа» может затянуться

Минскому автозаводу объединение в холдинг с «КАМАЗом», указывают опрошенные DW эксперты, не сулит особых выгод. Они возможны лишь при серьезных инвестициях с российской стороны.
Объединение «МАЗа» и «КАМАЗа» может затянуться
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Анонсированное объединение белорусского «МАЗа» и российского «КАМАЗа» в холдинг «Росбелавто» может застопориться, предупреждают наблюдатели. По их мнению, основная причина этого - отсутствие очевидных преимуществ для Минска от слияния автогигантов.

Выгода под завесой тайны

19 февраля председатель Госкомитета по имуществу Беларуси Георгий Кузнецов заявил, что условия объединения автомобильных предприятий «МАЗ» и «КАМАЗ» в холдинг «Росбелавто» уже согласованы. «Мы согласились с оценкой «КАМАЗа», россияне - с оценкой «МАЗа», мы вносим в холдинг 75 процентов акций «МАЗа», оставляем за собой блокпакет», - пояснил Кузнецов. И добавил, что холдинг будет создан на паритетной основе, Беларусь в нем получит 50 процентов акций. Ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявлял, что объединение двух предприятий значительно ускорит окупаемость агрегатных проектов «КАМАЗа».

Но что от этого выиграет белорусская сторона? Ответ на этот вопрос еще минувшим летом хотел получить и белорусский президент Александр Лукашенко. «Объединяются «МАЗ» и «КАМАЗ». Начинаю задавать вопросы: во имя чего? Объясните мне, что дает эта приватизация, допустим, для «МАЗа»? Никто объяснить не может», - заявил Лукашенко, встречаясь с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко.

Официальных разъяснений преимуществ слияния автогигантов в холдинг нет и сейчас. Корреспондент DW попытался выяснить их непосредственно на предприятиях. Однако с руководством «КАМАЗа» связаться не удалось, а руководство «МАЗа» пояснило, что ответить на «вопросы по этой теме не представляется возможным». «Согласно заключенному соглашению о конфиденциальности, разглашение информации, касающейся создания совместного российско-белорусского холдинга «Росбелавто», не допускается и является нарушением вышеуказанного соглашения», - говорится в письме гендиректора «МАЗа» Виктора Основского, полученном DW.

Зависимость от условий

В то же время, как отметил бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь, именно от условий объединения двух предприятий в холдинг и зависит целесообразность его создания. «Если россияне захотят поглотить «МАЗ» и здесь вообще производство свернуть, это будет катастрофа», - заявил DW Михаил Чигирь.

Экс-руководитель Центра общественных связей «МАЗ», директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан также обращает внимание на то, что опасность поглощения Минского автозавода существует, особенно с учетом того, что условия сделки никто не афиширует. По словам Лопана, выгода «КАМАЗа» от создания холдинга довольно очевидна. В первую очередь, она выражается в росте рыночной стоимости акций российского автогиганта.

Такой рост может произойти в связи с тем, что Камский автозавод, интегрировавшись с Минским, станет фактически монополистом на рынке тяжелых грузовиков на просторах Таможенного союза. Для предприятия из Набережных Челнов это может быть очень кстати с учетом того, что немецкий концерн Daimler рассматривает возможность приобретения дополнительного пакета акций «КАМАЗа».

А вот в отношении выгод «МАЗа», продолжает Валентин Лопан, не все так очевидно. Заявления белорусских чиновников о том, что после объединения в холдинг « МАЗ» получит доступ к дилерской сети «КАМАЗа» в России, на взгляд специалиста, не выдерживают критики. Ведь весьма маловероятно, что продавцы «КАМАЗов» будут с тем же усердием реализовывать минскую автотехнику, как и собственную продукцию.

Объединение понарошку

Однако основная проблема для Минска, объясняет Валентин Лопан, заключается в том, что за объединением автозаводов «стоит желание российского капитала получить возможность управления белорусскими предприятиями, не заплатив за это денег».

Но в ответ на безденежный вариант сотрудничества Александр Лукашенко, по выражению эксперта, предложил и объединение понарошку.

«Давайте объединимся, как будто мы обменялись акциями, без продажи. Отработаем систему, увидим результат: повысится зарплата, на складе не будет автомобилей, никого не пустим на наш рынок. И тогда со спокойной душой смогу продать акции « МАЗа», а вот просто так, с бухты-барахты, не видя света в конце тоннеля, никогда на это не пойду», - заявил 22 февраля белорусский президент.

Как сообщил DW обозреватель еженедельника «Белорусы и рынок» Александр Алесин, по его информации, полученной от источника в руководстве «МАЗа», обсуждая перспективы сотрудничества с «КАМАЗом», белорусская сторона предлагает заключить своеобразное картельное соглашение и гарантированно закрепить за Минским автозаводом его нынешнюю долю на российском рынке.

Хотя она примерно раза в два меньше доли Камского автозавода, Минск хотел бы, чтобы ни российское правительство, ни чиновники на местах не предпринимали усилий по сокращению этой доли. «Хотя у нас и создан Таможенный союз, рекомендации из администрации президента, правительства, то есть телефонное право, никто не отменял», - отметил Александр Алесин.

Переоценка ситуации

Вместе с тем, на его взгляд, вполне вероятно, что в процессе создания холдинга «МАЗа» и «КАМАЗа» сейчас возникнет очередная пауза. Александр Алесин отмечает, что конец прошлого и начало нынешнего года неудачно складывается для российской экономики в целом и промышленности в частности.

Как следствие, «КАМАЗ» не планирует роста производства, а «МАЗ» не предполагает роста сбыта автомобилей в Россию. «На «МАЗе» вообще поговаривают о введении четырехдневной рабочей недели», - говорит эксперт. В то же время, по его словам, не факт, что в сложных экономических условиях маленькому «МАЗу» будет выгодно объединение с «КАМАЗом», по крайней мере на прежних условиях.

«В случае кризиса «МАЗу», возможно, будет легче выйти из сложной ситуации, тогда как, объединившись, предприятия могут вместе пойти на дно», - полагает Алесин. По его мнению, сейчас Минску было бы уместно спокойно оценить ситуацию, складывающуюся на рынке, и лишь затем принимать решение.

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