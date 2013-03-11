Анонсированное объединение белорусского «МАЗа» и российского «КАМАЗа» в холдинг «Росбелавто» может застопориться, предупреждают наблюдатели. По их мнению, основная причина этого - отсутствие очевидных преимуществ для Минска от слияния автогигантов.
Объединение «МАЗа» и «КАМАЗа» может затянуться
- Выгода под завесой тайны
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- 19 февраля председатель Госкомитета по имуществу Беларуси Георгий Кузнецов заявил, что условия объединения автомобильных предприятий «МАЗ» и «КАМАЗ» в холдинг «Росбелавто» уже согласованы. «Мы согласились с оценкой «КАМАЗа», россияне - с оценкой «МАЗа», мы вносим в холдинг 75 процентов акций «МАЗа», оставляем за собой блокпакет», - пояснил Кузнецов. И добавил, что холдинг будет создан на паритетной основе, Беларусь в нем получит 50 процентов акций. Ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявлял, что объединение двух предприятий значительно ускорит окупаемость агрегатных проектов «КАМАЗа».
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- Но что от этого выиграет белорусская сторона? Ответ на этот вопрос еще минувшим летом хотел получить и белорусский президент Александр Лукашенко. «Объединяются «МАЗ» и «КАМАЗ». Начинаю задавать вопросы: во имя чего? Объясните мне, что дает эта приватизация, допустим, для «МАЗа»? Никто объяснить не может», - заявил Лукашенко, встречаясь с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко.
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- Официальных разъяснений преимуществ слияния автогигантов в холдинг нет и сейчас. Корреспондент DW попытался выяснить их непосредственно на предприятиях. Однако с руководством «КАМАЗа» связаться не удалось, а руководство «МАЗа» пояснило, что ответить на «вопросы по этой теме не представляется возможным». «Согласно заключенному соглашению о конфиденциальности, разглашение информации, касающейся создания совместного российско-белорусского холдинга «Росбелавто», не допускается и является нарушением вышеуказанного соглашения», - говорится в письме гендиректора «МАЗа» Виктора Основского, полученном DW.
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- Зависимость от условий
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- В то же время, как отметил бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь, именно от условий объединения двух предприятий в холдинг и зависит целесообразность его создания. «Если россияне захотят поглотить «МАЗ» и здесь вообще производство свернуть, это будет катастрофа», - заявил DW Михаил Чигирь.
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- Экс-руководитель Центра общественных связей «МАЗ», директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан также обращает внимание на то, что опасность поглощения Минского автозавода существует, особенно с учетом того, что условия сделки никто не афиширует. По словам Лопана, выгода «КАМАЗа» от создания холдинга довольно очевидна. В первую очередь, она выражается в росте рыночной стоимости акций российского автогиганта.
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- Такой рост может произойти в связи с тем, что Камский автозавод, интегрировавшись с Минским, станет фактически монополистом на рынке тяжелых грузовиков на просторах Таможенного союза. Для предприятия из Набережных Челнов это может быть очень кстати с учетом того, что немецкий концерн Daimler рассматривает возможность приобретения дополнительного пакета акций «КАМАЗа».
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- А вот в отношении выгод «МАЗа», продолжает Валентин Лопан, не все так очевидно. Заявления белорусских чиновников о том, что после объединения в холдинг « МАЗ» получит доступ к дилерской сети «КАМАЗа» в России, на взгляд специалиста, не выдерживают критики. Ведь весьма маловероятно, что продавцы «КАМАЗов» будут с тем же усердием реализовывать минскую автотехнику, как и собственную продукцию.
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- Объединение понарошку
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- Однако основная проблема для Минска, объясняет Валентин Лопан, заключается в том, что за объединением автозаводов «стоит желание российского капитала получить возможность управления белорусскими предприятиями, не заплатив за это денег».
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- Но в ответ на безденежный вариант сотрудничества Александр Лукашенко, по выражению эксперта, предложил и объединение понарошку.
- «Давайте объединимся, как будто мы обменялись акциями, без продажи. Отработаем систему, увидим результат: повысится зарплата, на складе не будет автомобилей, никого не пустим на наш рынок. И тогда со спокойной душой смогу продать акции « МАЗа», а вот просто так, с бухты-барахты, не видя света в конце тоннеля, никогда на это не пойду», - заявил 22 февраля белорусский президент.
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- Как сообщил DW обозреватель еженедельника «Белорусы и рынок» Александр Алесин, по его информации, полученной от источника в руководстве «МАЗа», обсуждая перспективы сотрудничества с «КАМАЗом», белорусская сторона предлагает заключить своеобразное картельное соглашение и гарантированно закрепить за Минским автозаводом его нынешнюю долю на российском рынке.
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- Хотя она примерно раза в два меньше доли Камского автозавода, Минск хотел бы, чтобы ни российское правительство, ни чиновники на местах не предпринимали усилий по сокращению этой доли. «Хотя у нас и создан Таможенный союз, рекомендации из администрации президента, правительства, то есть телефонное право, никто не отменял», - отметил Александр Алесин.
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- Переоценка ситуации
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- Вместе с тем, на его взгляд, вполне вероятно, что в процессе создания холдинга «МАЗа» и «КАМАЗа» сейчас возникнет очередная пауза. Александр Алесин отмечает, что конец прошлого и начало нынешнего года неудачно складывается для российской экономики в целом и промышленности в частности.
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- Как следствие, «КАМАЗ» не планирует роста производства, а «МАЗ» не предполагает роста сбыта автомобилей в Россию. «На «МАЗе» вообще поговаривают о введении четырехдневной рабочей недели», - говорит эксперт. В то же время, по его словам, не факт, что в сложных экономических условиях маленькому «МАЗу» будет выгодно объединение с «КАМАЗом», по крайней мере на прежних условиях.
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- «В случае кризиса «МАЗу», возможно, будет легче выйти из сложной ситуации, тогда как, объединившись, предприятия могут вместе пойти на дно», - полагает Алесин. По его мнению, сейчас Минску было бы уместно спокойно оценить ситуацию, складывающуюся на рынке, и лишь затем принимать решение.
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