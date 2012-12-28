Телеканал новин 24 Оригинал

Сердюков отказался общаться со следователями без адвоката
Экс-глава оборонного ведомства России отказался давать показания по делу компании «Оборонсервис». Анатолий Сердюков объяснил это отсутствием своего адвоката. Следующий допрос назначен на 11 января 2013 года.
Без адвоката ни слова. Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков отказался давать показания по делу компании «Оборонсервис». Бывший чиновник не захотел общаться со следователями из-за отсутствия на допросе его адвоката, который заболел.
Сердюков проходит свидетелем по делу о продаже собственности Минобороны. В частности, земли и недвижимости по сниженным ценам. Речь идет о 14 объектах, находящихся в подчинении у министерства. Общая сумма убытков превышает 6,5 миллиарда рублей.
 
Напомним, дело «Оборонсервиса» открыли в 2012 году, после чего Сердюкова отправили в отставку. Следующий допрос экс-чиновника назначен на 11 января.
 
Дата выхода в эфир 28 декабря 2012 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Телеканал новин 24 Украина Европа
теги
Анатолий Сердюков мошенничество суд судебный процесс
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров