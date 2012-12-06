Таинственный «Лошарик» поможет России завоевать Арктику

Чтобы доказать свои права на подводные хребты Ломоносова и Менделеева, Россия воспользовалась сверхсекретной и сверхсовременной технологией - АПЛ проекта 10831 «Калитка», известной также под прозвищем «Лошарик». Подробнее о подлодке и ее миссии в Арктике - в статье Aftenposten.

Российская научно-исследовательская экспедиция «Арктика-2012», продолжавшаяся с 10 августа по 11 октября этого года, прошла для норвежских СМИ практически незаметно. Так же тихо и незаметно России удалось задействовать во время нее свою сверхсекретную и сверхсовременную атомную подлодку проекта 10831 «Калитка», за конструктивные особенности получившую прозвище «Лошарик». Подробности стали известны лишь после недавней пресс-конференции директора «Севморгео» Михаила Шкатова, сообщает Aftenposten.

Целью экспедиции было взять со дна океана пробы, доказывающие, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются частью российского континентального шельфа. Вещественные доказательства необходимы для рассмотрения в ООН российских претензий на этот участок Арктики (по оценкам Минприроды, там содержится минимум 5 миллиардов тонн нефти и газа). Помимо России, свои права на него заявили Канада и Дания.

В итоге экспедиции удалось собрать 21800 образцов грунта, а также провести сейсмологические исследования. Бурение океанского дна шло с ледоколов «Капитан Драницын» и «Диксон». «Лошарик» (которого к месту работ доставила другая атомная подлодка – «Оренбург») 20 дней находился под водой и, собирая на глубине трех километров образцы грунта, доставлял их наверх.

Проект 10831 начинался еще в 1988 году, но затем был надолго заморожен из-за нехватки средств. Сверхсовременную подлодку частично собирали в Сарове, а затем переправили в Северодвинск. Мир, возможно, никогда бы и не узнал о самой скрытной АПЛ, незаметной для современных средств обнаружения, если бы о ней не проговорились в самом Сарове. Как сообщает Aftenposten, городские власти так гордились этим детищем, что выложили информацию о нём на своем сайте. Впрочем, подлодка по-прежнему остается самым таинственным представителем российского флота. Даже первый спуск на воду в 2007 году прошел в условиях повышенной секретности.

АПЛ может использоваться для спасательных и специальных операций. Прозвище «Лошарик» она получила в честь персонажа советского мультфильма, а по конструкции представляет собой что-то среднее между обычной подводной лодкой и батискафом. Под внешним корпусом находятся цилиндрические отсеки. «Калитка»-«Лошарик» входит в состав Северного флота и, по данным российских СМИ, сейчас проходит ремонтные работы.