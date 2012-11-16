Россия отменит запрет на импорт грузинских вин

На прилавках российских магазинов могут снова появиться грузинские вина. Как сообщает The Independent, Россия выразила готовность отменить запрет на ввоз вин и минеральных вод из Грузии, который действует с 2006 года.

Россия готова отменить запрет на ввоз грузинских вин и минеральных вод, действующий с 2006 года, сообщает The Independent.

Эта мера была принята после обострения отношений между Москвой и Тбилиси, напоминает издание. Тогда официальной причиной было названо низкое качество грузинской продукции. Тем не менее в Тбилиси считают, что это решение было политическим. В результате российское эмбарго сильно ударило по экономике Грузии, которая лишилась одного из самых крупных рынков сбыта вина.

Как пишет английское издание, вопрос о возобновлении импорта начали рассматривать после победы на выборах в Грузии Бидзины Иванишвили, который пообещал наладить отношения с Россией.

«Если говорить о конкретных делах, речь идет о восстановлении позиций грузинского виноделия на нашем рынке. По крайней мере, есть готовность обеих сторон к практической проработке этого вопроса», - приводит английское издание слова первого заместителя министра иностранных дел России Андрея Денисова.