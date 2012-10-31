Ортега: хотят США или нет – мир уже многополярен

Эпоха гегемонизма США и Европы прошла, и сейчас страны, развивавшиеся по пути неолиберализма, стоят на краю пропасти, считает президент Никарагуа Даниэль Ортега. В эксклюзивном интервью RT он поделился своим видением проблем и перспектив стран Латинской Америки.

Господин президент, спасибо, что нашли для нас время. Недавно Уго Чавес победил на выборах, сохранив за собой пост президента Венесуэлы. Год назад вы также были переизбраны на новый срок народом Никарагуа. Говорит ли это о том, что социализм продемонстрировал свою жизнеспособность и смог утвердиться в Латинской Америке?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА, президент Никарагуа: Неолиберальная модель себя исчерпала, иными словами, капитализм достиг своей высшей стадии, на которой предполагалось в одночасье решить сразу все проблемы экономики, социальной сферы, занятости и бедности. Но эта модель потерпела крах. И не только в Латинской Америке, сейчас она терпит крах и в развитых странах: в США и в Европе. Это объясняет, почему предложение пойти по пути радикальных перемен нашло такой живой отклик в нашем регионе.

И для этого нашим народам обязательно необходим суверенитет, независимость во всех сферах. А политическая независимость невозможна без независимости в социальной жизни и экономике. В странах Латинской Америки и Карибского региона постепенно формируется новая реальность, у них сейчас больше свободы для принятия решений о собственной судьбе. И последняя победа президента Уго Чавеса – это то, что, вне всякого сомнения, поможет Латинской Америке и Карибскому региону увереннее идти по пути перемен.

После свержения президента Парагвая Фернандо Луго были те, кто говорил, что настала новая эпоха государственных переворотов. Какова вероятность такого сценария на сегодняшний день, по вашему мнению?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА:На самом деле в Латинской Америке так и не удалось искоренить государственные перевороты. И боюсь, не удастся. На мой взгляд, скрытая угроза государственного переворота будет оставаться, пока консервативные силы США питают интерес к подрыву любого процесса, направленного на изменение глобальной иерархии. Эти силы задействуют для подпольной работы местные группировки в наших странах, и мы наблюдаем это в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

То есть вы считаете, что события в Парагвае, затем попытка государственного переворота в Эквадоре или, например, военный переворот в Гондурасе связаны между собой?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Да, это факт. Например, попытка переворота против Уго Чавеса, который произошел в Венесуэле в апреле 2002 года. Затем переворот в Гондурасе, направленный на то, чтобы помешать продвижению единой Латинской Америки. Позже была ярко выраженная и мощная попытка переворота в Боливии, направленная против президента Эво Моралеса. Затем еще одна попытка государственного переворота – против Рафаэля Корреа, президента Эквадора. И в довершении - госпереворот против президента Парагвая.

Думаю, что скрытая угроза будет оставаться, но со временем ослабевать из-за нарастающей в Латинской Америке силы, связанной с необходимостью перемен. Это сила, основанная на уважении к воле народа. И с каждым разом будет всё сложнее снова совершать государственные перевороты. Но не будем совсем исключать такую возможность, пока существует противостояние с силами, которые стремятся к мировому господству и думают, что мир стоять перед ними на коленях. Они не понимают, что времена гегемонизма прошли. И эта скрытая угроза останется.

В июле этого года Национальная ассамблея Никарагуа одобрила закон о строительстве канала, который соединит Карибское море и Тихий океан. Это поможет не только улучшить экономику страны, но и сделать Никарагуа одним из самых богатых государств региона. Когда планируется завершить строительство канала?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Да, идея канала всегда существовала в истории Никарагуа.

На протяжении пяти веков?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Со времен испанского завоевания. А потом британцы оспаривали у испанцев контроль над Никарагуа, рассчитывая на то, что здесь есть естественный водный путь. Он вроде как уже существовал – через соединение реки Сан-Хуан с озером Никарагуа. Не хватало только маленького элемента: канала через перешеек Ривас. Из-за этого наша страна оказалась в центре геополитических споров и стала мишенью экспансионистской политики США. В результате американского вторжения Никарагуа потеряла независимость во всех сферах. Но самое главное – этот проект существовал всегда. Сами американцы более века назад изучали возможность строительства канала в Никарагуа – но потом решили инвестировать в Панамский канал. Обретя независимость, мы вернулись к этой инициативе. И сейчас вновь над этим работаем.

Наш канал не заменял бы Панамский, а наоборот, дополнял бы его. Логика та же, что и при городском планировании: чем больше улиц, тем лучше для уличного движения. Мы хотим, чтобы в нашем регионе было два больших водных пути, а не один. Это улучшит пропускную способность региона, снизит стоимость транспортировки и пойдет на пользу всей мировой торговле. Это в экономических интересах не только нашей страны, но и всего международного сообщества.

Для Никарагуа это, безусловно, означало бы независимость: доступ к ресурсам и неким доходам, которые сделали нашу страну полностью самодостаточной. Сейчас мы зависимая экономика. Взаимозависимость, взаимодополняемость – это хорошо, а односторонняя зависимость плоха для кого угодно.

Но когда у Никарагуа будет такая возможность?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Надеюсь, что очень скоро. Идет большая работа. Руководят проектом китайские компании, и мы ожидаем, что он будет завершено достаточно быстро.

В этом году США отменили ежегодную помощь Никарагуа. Как это отражается на стране?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Никарагуа – страна с очень хрупкой экономикой, которая на протяжении истории страдала от США и их политики. Например, город Гранада был сожжен дотла, пав жертвой американской экспансионистской политики. США спонсировали и провоцировали все эти войны и военные вторжения. Есть даже постановление международного суда, обязывающее США возместить убытки Никарагуа, но США его игнорируют.

Конечно, тот факт, что США отменяют то, что называют «помощью» для Никарагуа, негативно сказывается на нашем народе, на нашей стране. И на самом деле это не помощь. То, что США называют помощью, – не что иное, как маленькие выплаты в счет огромного долга перед Никарагуа. Это не помощь и не сотрудничество. Это просто выплаты, которые они делают под видом сотрудничества, под видом помощи, и с жесткими условиями. Поэтому мы не можем говорить о нашей независимости и суверенитете Никарагуа, пока существует огромная зависимость от того, какие в США преобладают политические настроения и насколько влиятельны там радикально настроенные силы. Ведь именно эти силы во многом обуславливают политику в США, именно они больше всего оспаривают в суде все программы сотрудничества с Никарагуа и даже призывают использовать силу против латиноамериканских стран, которые решаются выступить в поддержку нашей независимости.

Поэтому, естественно, любое прекращение сотрудничества для Никарагуа негативно, но именно поэтому так важно, чтобы страна не зависела от такого рода условного сотрудничества, как со стороны США, так и со стороны Европейского союза. В отношении Никарагуа и народа этой страны США применяют политику шантажа. И это не соответствует принципам справедливости и демократии. Они продвигают не свободу, а рабство.

Отсюда вытекает необходимость скорейшего строительства канала в Никарагуа. Он освободит нас от этой зависимости, которая существует сейчас, зависимости от США и Европы и их гегемонистской политики.

Приближаются выборы в США. Чего от этих выборов ждет Никарагуа?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Я думаю, что это выборы, на которых американский народ должен будет высказаться за то, чтобы их власти взяли на себя обязательство проводить мирную внешнюю политику. Это, пожалуй, самое важное. Самое большее, что США могут дать мировому сообществу – это проводить политику мира, а не войны.

Мирная политика, бесспорно, позволила бы США лучше решать свои внутренние экономические проблемы, а также проблемы глобальной экономики. Если, конечно, они будут искать альтернативу неолиберальной политике, доминировавшей в капиталистических экономиках в последние годы и доказавшей свою несостоятельность.

Какой вы видите модель идеального мира? И как вы видите в этом мире, например, роль Латинской Америки, США или России?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Уверен, мы уже движемся в этом направлении, независимо от того, что некоторые силы этому препятствуют. Я имею в виду крайние правые силы в США, которые даже не терпят такого президента, как Барак Обама – уже из-за его африканского происхождения и цвета кожи. Но эти силы со временем становятся всё слабее. То же самое происходит и в Европе. И реальность говорит этим странам, которые до недавнего времени чувствовали себя хозяевами мира, что мир уже не может двигаться дальше по пути гегемонизма. Реальность создала то, что мы называем многополярностью. Намерены или нет гегемонистские силы двигаться в том же направлении, что и остальные, мир склоняется к многополярности, и мы к ней идем.

Мы надеемся, что те, в чьих руках власть в наиболее развитых странах, в итоге осознают, что дорога, по которой они шли и которую он определяли как дорогу к стабильности, миру, росту и развитию, подвела их к краю пропасти, и именно они идут в эту пропасть. Раньше они толкали нас в эту пропасть, но теперь идут туда сами. И поэтому не остается ничего другого, как меняться, а чтобы меняться, надо развиваться, установить миропорядок, соответствующий международному праву, принципам ООН и законам мировой торговли в многополярном мире.

Значит, это не просто идеальная картина мира, а реальность?

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Это реальность, я уверен, что это реальность, потому что мы это уже видим.

Господин президент, спасибо, что нашли для нас время.

ДАНИЭЛЬ ОРТЕГА: Спасибо.