RT

В Дагестане застрелили имама и двух его родственников
В городе Дербент на юго-востоке Дагестана неизвестные обстреляли машину, в которой находились имам одной из местных мечетей и два его родственника. От полученных ранений все трое скончались. На месте преступления работает следственная группа.

В российской республике Дагестан сегодня утром были убиты три человека, в том числе имам одной из местных мечетей.

Об этом сообщило российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Следственном комитете России.
 
По сведениям агентства, этот инцидент произошел в городе Дербент на юго-востоке Дагестана. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились трое мужчин из одной семьи. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте.
 
На месте происшествия работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства этого преступления.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
RT Россия Европа
теги
Дагестан ислам мечеть преступление религия Россия убийство экстремизм
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров