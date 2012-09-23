Японцы ищут останки соотечественников, погибших в советских лагерях

После Второй мировой войны более полумиллиона японцев попали в советские трудовые лагеря. Многие из них погибли от невыносимых условий. Теперь в Стране восходящего солнца пытаются узнать информация об их судьбе. Российские власти обещали передать Токио записи о перемещении японских военнопленных.

В Москве прошла конференция, на которой обсуждался вопрос японских заключенных, работавших в советских трудовых лагерях, сообщает телеканал NHK.

После Второй мировой войны их было более 600 тысяч, причем как гражданских лиц, так и военнопленных. Многие из них погибли – от голода, сложных климатических условий и непосильного труда. Телеканал отмечает, что до сегодняшнего дня неизвестно, где похоронены 18 тысяч человек – это почти треть всех погибших в лагерях японцев.

В Стране восходящего солнца не теряют надежды найти их следы. Поэтому, сообщает NHK, одним из основных вопросов на конференции стал поиск документов и каких-либо сохранившихся свидетельств о жизни японских заключенных в советских лагерях.

Сейчас с развитием новых технологий шансы найти эту информацию заметно возросли. По крайней мере, российские чиновники обещали предоставить сведения о том, как заключенные перевозились в Советский Союз, передает NHK.