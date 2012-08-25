Greenpeace мешает нефтяным амбициям «Газпрома»

Активисты Greenpeace высадились на нефтедобывающую платформу «Газпрома», в знак протеста против добычи нефти в Арктике. Однако именно разработка арктических месторождений, сообщает телеканал Voice of America, играет важнейшую роль для поддержания позиций России на мировом нефтяном рынке.

Согласно заявлению Greenpeace три надувных моторных лодки приблизились к платформе на нефтяном месторождении «Приразломная» в предрассветные часы пятницы и высадили шесть человек, в том числе исполнительного директора организации Куми Найду.

Они вскарабкались на палубу с помощью канатов и лестниц. Greenpeace сообщает, что активисты организации заняли позиции на платформе, и имеющихся у них припасов хватит на семь дней. «Газпром» отказался комментировать создавшуюся ситуацию.

Greenpeace предупреждает, что экстремальные погодные условия Арктики помешают очистке нефти в случае ее разлива, который они считают неизбежным.

По данным информационного агентства Reuters, запасы сырой нефти на «Приразломной» оцениваются в 526 миллионов барралей. Успешное начало разработки нефтяных месторождений Арктики, как считается, имеет решающее значение для поддержания долгосрочного статуса России как крупнейшего поставщика нефти в мире.

«Приразломная» стала первым месторождением, где добыча нефти будет вестись на арктическом шельфе.

Работы на нем задерживались в связи с перерасходом средств и трудностями в создании платформы. Добыча нефти на нем должна начаться в конце нынешнего года.

Дата выхода в эфир 24 августа 2012 года.