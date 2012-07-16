Польские школы экспериментируют с русским языком

По всей Польше все чаще звучит русская речь с польским акцентом. Во многих школах вводят новый предмет - русский язык. И все потому, что резко вырос спрос на специалистов с его знанием у будущих работодателей юных поляков.
Молодые люди в Польше все охотнее учат русский язык, потому что он помогает им построить успешную карьеру, сообщает Gazeta Wyborcza.
Во многих польских школах на этот спрос уже отозвались, и среди предметов появился русский язык. Более того, создаются классы, где остальные предметы преподают по-русски. По обмену школьники ездят на Украину, в Россию и Казахстан, пишет газета.
Издание объясняет, откуда такое желание учить язык, прежде у многих поляков ассоциировавшийся с неприятными воспоминаниями о тех годах, когда Польша находилась под влиянием Российской Империи, а потом - Советского Союза. Все дело в том, что меняется рынок труда, и работодатель все чаще ищет сотрудников, говорящих на русском языке. По популярности он теперь уступает лишь английскому, немецкому и французскому. А следом за русским идут испанский и итальянский. Эти данные газете предоставили в крупном агентстве по поиску сотрудников для компаний-работодателей.
Пока введение нового предмета все же воспринимается в качестве эксперимента. Многие даже считают, что это чересчур смелый эксперимент, пишет Gazeta Wyborcza. Раньше двуязычный класс, где звучала русская речь существовал только в одном престижном варшавском лицее.
Кароль Леманн, директор одной из школ города Познань намерен ввести нулевой класс, где уже дошкольники могли бы начать готовиться к поступлению в двуязычный класс и учить русский язык. Также он предлагает создать новую гимназию, отмечает газета.
В интервью изданию Леманн сказал: «Меня на воплощение этой идеи в жизнь не надо вдохновлять, я и так ее поддерживаю всем сердцем. У нас сейчас в школе два класса с преподаванием русского языка, и они пользуются большой популярностью. К счастью, прошли времена русофобии, так распространенной, например, среди представителей нашего поколения. Ведь нас заставляли учить русский. У молодежи сейчас нет особых предрассудков. Россия - для них восхитительная страна с богатой культурой».
Мнением, почему становится таким популярным в Польше русский язык, с газетой поделилась студентка филологии Камила Конечная: «Мы на передовой Европейского Союза. Кто овладеет русским языком, тот получит дополнительные возможности для профессионального развития. Наши бизнесмены оценили потенциал России и все активнее строят отношения с партнерами там».
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