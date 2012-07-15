RT

«Cоюз» успешно стартовал к МКС
Космический корабль «Союз» успешно стартовал с космодрома Байконур. Планируется, что трое членов международного экипажа - японец Акихико Хосидэ, россиянин Юрий Маленченко и американка Сунита Уильямс проведут на борту МКС около 4 месяцев.

Космический корабль «Союз» с новым экипажем Международной космической станции на борту успешно стартовал с космодрома Байконур. Международный экипаж проведет на орбите около 4 месяцев.

С подробностями из Казахстана корреспондент RT Табанг Мотсей.

ТАБАНГ МОТСЕЙ, корреспондент RT: Сейчас мы ведем обратный отсчет для Акихико Хосидэ из Японии, россиянина Юрия Маленченко и американки Суниты Уильямс. И прямо сейчас начинатся запуск. Космический корабль стартует.

Потрясающее зрелище! Грохот, ощущается мощь и размах происходящего. Это удивительно! У меня ноги подкашиваются! Люди кругом аплодируют. Кажется, 32 экспедиция МКС успешно стартовала к орбите без промедления и сбоев.

Эта поездка на космодром Байконур была удивительной, и пока космонавты не добрались до своего нового дома, мы, конечно, желаем им всего самого наилучшего. И будем ждать, с какими результатами исследований и экспериментов они вернутся на Землю.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
RT Россия Европа
теги
Байконур Казахстан космонавт космос МКС Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров