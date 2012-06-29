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УЕФА снова оштрафовал Россию за поведение фанатов
УЕФА оштрафовал РФС на 30 тысяч евро за ненадлежащее поведение болельщиков во время матча с командой Чехии. Как отмечает украинский телеканал, это уже не первый на этом чемпионате случай наложения штрафа на Россию. Ранее страна была оштрафована за поведение фанатов во время матча против Греции.

УЕФА оштрафовал Россию и Испанию за хулиганское поведение футбольных фанатов. С Футбольной федерации Испании взыщут 20 тысяч евро за драку во время матча против Италии 10 июня, а Российский футбольный союз отдаст 30 тысяч евро за ненадлежащее поведение болельщиков во время матча против Чехии 8 июня.

У оштрафованных стран есть 3 дня, чтобы обжаловать решение УЕФА. Для России это уже второе взыскание на этом чемпионате: страна должна заплатить 35 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча против Греции.
 
Дата выхода в эфир 29 июня 2012 года.

 

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