Daily Mail обнаружила кремлевский след в убийстве Кравченко

Убийство главы мебельного холдинга «8 марта» Михаила Кравченко породило многочисленные версии. В частности британский таблоид Daily Mail предположил, что бизнесмена, который был в дружеских отношениях с представителями королевской семьи, могли убить с подачи российских властных структур, чтобы отомстить Великобритании за предоставление Березовскому политического убежища.

20 мая преступники на двух автомобилях обогнали «Мерседес» главы мебельного холдинга «8 марта» Михаила Кравченко и, перекрыв ему дорогу, несколько раз выстрелили бизнесмену в грудь. После этого они вытащили его из машины и сделали контрольный выстрел в голову, сообщается в статье британского таблоида Daily Mail.

Смерть миллионера шокировала многих, но больше всего - принцессу Кентскую. О дружеских отношениях российского бизнесмена и британской благородной леди – супруги двоюродного брата королевы Елизаветы II – было известно давно. В частности, как пишет издание, в 2006 году «друзья» были запечатлены во время совместного отдыха в Венеции.

Был ли между ними роман или нет, издание утверждать не берется. Однако по их собственным словам, это была «тактильная дружба» и совместный бизнес. Как бы то ни было, но некоторые полагают, что именно связь Кравченко с королевской семьей и стала причиной его гибели.

Daily Mail пишет, что муж принцессы является другом Бориса Березовского - самого заклятого врага российского президента Владимира Путина. Причем на прошлой неделе появилась информация о том, что между 2002 и 2008 годами Майкл Кентский получил от беглого российского олигарха 320 тысяч фунтов стерлингов.

И, может быть, убийство было совершено с подачи российских правящих кругов с целью нанести удар по британскому истеблишменту, учитывая, что Великобритания дала Березовскому политическое убежище, в то время как Москва пытается добиться его экстрадиции.

Наряду с этим издание отмечает, что главу мебельного холдинга могли убить по ошибке, приняв его за его же соседа - постоянного представителя Республики Ингушетия в Москве Ваху Евлоева.

Кроме этого, автор статьи пишет, что предпринимателя могли убить по заказу коррумпированных чиновников, которые хотели прибрать к рукам его бизнес.

«Они гонялись за его активами. Правоохранительные органы в нашей стране часто ставят во главе компаний своих людей, чтобы контролировать их. Кто будет бизнесменом, решает министерство внутренних дел. А ФСБ решает, кто будет олигархом», - цитирует Daily Mail слова друга погибшего Михаила Кравченко - консультанта по розничной торговле Дмитрия Потапенко.

В любом случае по этому делу уже есть один подозреваемый: на прошлой неделе полиция арестовала бизнесмена Алексея Пронина, у которого, как сообщает издание, был конфликт с Кравченко на почве совместного бизнеса.