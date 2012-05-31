Daily Mail Оригинал

Daily Mail обнаружила кремлевский след в убийстве Кравченко
Убийство главы мебельного холдинга «8 марта» Михаила Кравченко породило многочисленные версии. В частности британский таблоид Daily Mail предположил, что бизнесмена, который был в дружеских отношениях с представителями королевской семьи, могли убить с подачи российских властных структур, чтобы отомстить Великобритании за предоставление Березовскому политического убежища.
Daily Mail обнаружила кремлевский след в убийстве Кравченко

20 мая преступники на двух автомобилях обогнали «Мерседес» главы мебельного холдинга «8 марта» Михаила Кравченко и, перекрыв ему дорогу, несколько раз выстрелили бизнесмену в грудь. После этого они вытащили его из машины и сделали контрольный выстрел в голову, сообщается в статье британского таблоида Daily Mail.

Смерть миллионера шокировала многих, но больше всего - принцессу Кентскую. О дружеских отношениях российского бизнесмена и британской благородной леди – супруги двоюродного брата королевы Елизаветы II – было известно давно. В частности, как пишет издание, в 2006 году «друзья» были запечатлены во время совместного отдыха в Венеции.
 
Был ли между ними роман или нет, издание утверждать не берется. Однако по их собственным словам, это была «тактильная дружба» и совместный бизнес. Как бы то ни было, но некоторые полагают, что именно связь Кравченко с королевской семьей и стала причиной его гибели.
Daily Mail пишет, что муж принцессы является другом Бориса Березовского - самого заклятого врага российского президента Владимира Путина. Причем на прошлой неделе появилась информация о том, что между 2002 и 2008 годами Майкл Кентский получил от беглого российского олигарха 320 тысяч фунтов стерлингов.
 
И, может быть, убийство было совершено с подачи российских правящих кругов с целью нанести удар по британскому истеблишменту, учитывая, что Великобритания дала Березовскому политическое убежище, в то время как Москва пытается добиться его экстрадиции.
 
Наряду с этим издание отмечает, что главу мебельного холдинга могли убить по ошибке, приняв его за его же соседа - постоянного представителя Республики Ингушетия в Москве Ваху Евлоева.
 
Кроме этого, автор статьи пишет, что предпринимателя могли убить по заказу коррумпированных чиновников, которые хотели прибрать к рукам его бизнес.
 
«Они гонялись за его активами. Правоохранительные органы в нашей стране часто ставят во главе компаний своих людей, чтобы контролировать их. Кто будет бизнесменом, решает министерство внутренних дел. А ФСБ решает, кто будет олигархом», - цитирует Daily Mail слова друга погибшего Михаила Кравченко - консультанта по розничной торговле Дмитрия Потапенко.
 
В любом случае по этому делу уже есть один подозреваемый: на прошлой неделе полиция арестовала бизнесмена Алексея Пронина, у которого, как сообщает издание, был конфликт с Кравченко на почве совместного бизнеса.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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