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Путин готов к равноправному партнерству с Америкой
Владимир Путин намерен развивать российско-американские отношения при условии, что они будут строиться на равноправии. Об этом заявил помощник премьер-министра по международным делам Юрий Ушаков по итогам закрытой встречи Путина с помощником президента Обамы по национальной безопасности.

Владимир Путин готов в понедельник вернуться в Кремль. Его помощник по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин намерен развивать российско-американские отношения на том условии, что строиться они будут на равноправии.

По словам Ушакова, избранный президент заявил об этом в пятницу на закрытой встрече с помощником президента США по национальной безопасности Томасом Донилоном. Он передал Путину послание Обамы, в котором сказано, что американский президент готов к укреплению партнерства двух стран.

В этом месяце Путин собирается посетить США, чтобы принять участие в саммите «Большой восьмерки» и  встретиться с президентом Обамой. Второй крупный визит избранного президента намечен на начало июня в Китай.
 
Дата выхода в эфир 06 мая 2012 года.

 

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