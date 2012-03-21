Al Arabiya

Поставки оружия Дамаску не нарушают режим санкций
Москва поставляет Сирии оружие по уже подписанным контрактам, заявил начальник Генштаба вооруженных сил России. По его словам, международные санкции это не запрещают. Тем временем в Минобороны вновь опровергли информацию о присутствии в Сирии российских войск.
Начальник Генштаба России заявил, что его страна выполняет свои обязательства по поставкам оружия в Сирию согласно контрактам, подписанным с Дамаском.
Он подтвердил, что нет таких международных санкций, введенных против Сирии, которые бы это запрещали.
 
Заместитель министра обороны России, в свою очередь, вновь опроверг информацию о присутствии в Сирии российских войск.
 
Дата выхода в эфир 21 марта 2012 года.
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источник
Al Arabiya Объединенные Арабские Эмираты Азия
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оружие поставка Россия санкции Сирия
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