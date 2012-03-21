Поставки оружия Дамаску не нарушают режим санкций

Популярное
-
Sunday Times: Британия оставит свои войска в Германии ради сдерживания «российской агрессии» Sunday Times
-
CNN: после поражения на турнире Уильямс обвинила судью в сексизме CNN
-
Washington Post: США рискуют не успеть «припугнуть» Россию до выборов в конгресс Washington Post
-
Daily Express: британский парламентарий призвал «готовиться к войне» с Россией Daily Express
-
Handelsblatt: санкции санкциями, а оружейные сделки США с Россией — по расписанию Handelsblatt
-
DT: разобщённый Евросоюз помешает Терезе Мэй ввести новые санкции против России Daily Telegraph
-
Wirtualna Polska: лучше поздно, чем никогда, — Украина наконец-то перестанет «дружить» с Россией Wirtualna Polska
-
FT: в отравлении в Солсбери Тереза Мэй обвинила ГРУ Financial Times
INFOX.SG
-
СМИ: В УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучит поведение болельщиков сборной Польши во время матча первого тура Лиги наций с командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу, 7 сентября, в Болонье, и завершился со счётом 1:1.
-
Игрок клуба НБА «Бостон» арестован в США по подозрению в домашнем насилии
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джабари Бёрд был арестован в США по подозрению в домашнем насилии.
-
В Госдуме раскритиковали избрание бойца ММА Монсона депутатом городского парламента Красногорска
Вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил недовольство избранием бойца смешанного стиля Джеффа Монсона депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.
-
Россия зафиксировала рост числа нарушений со стороны боевиков в Идлибе
Российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки зафиксировал в Сирии увеличение количества обстрелов со стороны террористов, находящихся в Идлибской зоне деэскалации.
-
Ионов: ощущается, что Ростов-на-Дону живёт футболом
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов поделился впечатлениями от атмосферы на трибунах во время товарищеского матча с Чехией, который проходил в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
СМИ сообщили, что пилот «Феррари» Райкконен перейдёт в «Заубер» по окончании сезона-2018
Финский гонщик команды «Формулы-1» «Феррари» Кими Райкконен продолжит профессиональную карьеру в «Заубере».
-
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Новой Каледонии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Новой Каледонии.
-
Сборная Косова по футболу впервые в истории сыграла официальный матч на домашнем стадионе
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная непризнанного государства Косово обыграла команду Фарерских островов со счётом 2:0.
-
Медведев одобрил проект об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобряется проект протокола о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана.
-
Тело бывшего Генсека ООН Кофи Аннана доставили в Гану
Гроб с телом бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана доставлен в Гану. Об этом сообщает местный телеканал GH Today.
-
Сборная Турции отыгралась с 0:2 и одержала победу над Швецией в матче футбольной Лиги наций
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Турции на выезде обыграла команду Швеции со счётом 3:2.
-
Сборная Португалии без Роналду обыграла Италию в футбольной Лиге наций
В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на своём поле обыграла команду Италии со счётом 1:0.
-
Глава МВД Италии: санкции против России не имеют никакого смысла
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что не видит никакого смысла в антироссийских санкциях.
-
Форвард сборной России по футболу Дзюба стал человеком года по версии GQ
Журнал GQ назвал нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу человеком года.
-
Дело экс-начальника УФНС Курганской области передано в суд
В Курганской области завершили расследование дела в отношении бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по региону Владимира Рыжука. Собранные материалы отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СК направил в суд, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
-
В США назвали дату нового заседания суда по делу Бутиной
Следующее заседание по делу арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной запланировано в Федеральном окружном суде Вашингтона на 13 ноября.
-
Участник рок-группы Rainbow приехал в Крым
Участник рок-группы Rainbow Ронни Ромеро посетил Крым, чтобы выступить со своей новой программой. Об этом сообщают «Аргументы неделi».
-
Эксперт: сборная России по футболу выигрывает за счёт скорости, огромного желания и дисциплины
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал игру команды в товарищеском матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
В Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США в Тбилиси
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 10 сентября отправится в Тбилиси для обсуждения вопросов безопасности.
-
Более пяти тысяч зрителей посетили первый официальный матч «Авангарда» в Балашихе
Первый матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в подмосковной Балашихе, куда команда переехала перед началом сезона-2018/19 из-за проблем с домашней «Ареной Омск», посетили 5116 человек.
-
Тренер сборной Чехии по футболу назвал причины разгромного поражения от России в контрольном матче
Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
СМИ: Обрадор встретился с послом России в Мексике
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл встречу с послом России в этой стране Виктором Коронелли.
-
Мутко: сборная России по футболу играет с удовольствием
Вице-премьер России Виталий Мутко подвёл итоги двух победных матчей сборной России по футболу в сентябре.
-
В Челябинской области посмертно наградили погибшего инспектора Госохотнадзора
В Челябинской области посмертно наградили орденом Мужества погибшего инспектора Госохотнадзора Александра Минина, сообщает URA.RU.
-
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за гроз
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий на 10—12 сентября, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
-
Участник Сталинградской битвы умер в Волгограде
Участник Сталинградской битвы Анатолий Козлов умер в Волгограде на 97-м году жизни, сообщает kp.ru.
-
Газинский: быть капитаном сборной России — это дополнительные эмоции и большая ответственность
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал решение тренерского штаба команды во главе со Станиславом Черчесовым доверить ему капитанскую повязку в контрольном матче с Чехией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой отечественной дружины со счётом 5:1.
-
Сенцов написал завещание на своё творчество
Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме и объявивший в мае голодовку, написал завещание на своё творчество. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.
-
Газинский: сборная России раскрепостилась после ЧМ-2018
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский прокомментировал победу команды над Чехией в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
ООН: из-за боёв в Идлибе более 30 тысяч жителей покинули свои дома
В сирийской провинции Идлиб из-за боевых действий более 30 тыс. жителей покинули свои дома с начала сентября.
-
Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак»
Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу до сих пор не дал согласие на переход в московский «Спартак».
-
Экс-игрок сборной Чехии Ярошик: смотреть на игру российских футболистов — одно удовольствие
Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Россией, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
Сценарист «Собибора» прокомментировал выдвижение фильма на «Оскар»
Один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» прокомментировал выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.
-
США выводят корабли из зоны поражения урагана «Флоренс» и готовят жителей к эвакуации
В связи с приближением урагана «Флоренc» к Восточному побережью США военно-морские силы страны приняли решение о выводе 30 кораблей из Норфолка, штат Вирджиния, куда, как ожидается, придётся удар шторма. Об этом сообщил телеканал ABC News.
-
Ерохин: пять мячей в ворота сборной Чехии — это результат командной работы
Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Чехии, который состоялся в Ростове-на-Дону и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 5:1.
-
Музей Победы впервые станет одной из площадок фестиваля «Круг света» в Москве
Музей Победы впервые будет одной из площадок международного фестиваля «Круг света» в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
-
Черышев прокомментировал информацию о допинговом расследовании в его отношении
Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал информацию о начатом допинговом расследовании в его отношении после слов отца о якобы «введении гормона роста» в 2017 году.
-
В ЕС прокомментировали несогласованные акции в России
Европейская внешнеполитическая служба прокомментировала несанкционированные акции, прошедшие 9 сентября в ряде городов России.
-
Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ
После победы над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону, форвард сборной России по футболу Антон Заболотный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны СМИ.
-
Ионов посвятил голевой дубль в товарищеском матче с Чехией своей семье
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу команды над Чехией со счётом 5:1 в товарищеском матче, который состоялся в Ростове-на-Дону.
-
Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением о новой встрече
Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына с предложением провести новую встречу. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
-
СКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Санкт-петербургский СКА победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
В Крыму пограничники задержали двух причаливших к берегу украинских рыбаков
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали двух нетрезвых рыбаков с Украины, которые незаконно пересекли границу и причалили у берегов полуострова.
-
Черчесов подвёл итоги сентябрьских матчей сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру центральных защитников в контрольном матче с национальной командой Чехии.
-
Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину до начала процесса
Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной и перевести её под домашний арест до начала процесса.
-
Суд арестовал водителя за наезд на группу людей у кафе на юге Москвы
Кузьминский суд Москвы арестовал водителя Бекжана Сарбишева, наехавшего на автомобиле на группу людей возле кафе на юге столицы.
-
Черчесов прокомментировал победу сборной России в матче с Чехией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с национальной командой Чехии.
-
Генсек НАТО посетит США с 12 по 14 сентября
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправится в США с трёхдневным визитом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Североатлантического альянса у себя на сайте.
-
Путин поздравил российских спортсменов, победивших на ЧМ по пулевой стрельбе
Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, ставших чемпионами мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне.
-
Эксперты: экономика России в 2019 году продолжит развитие, несмотря на внешнее давление
В течение ближайшего года серьёзный экономический кризис в России маловероятен даже с учётом сильного давления извне. Вместе с тем не ожидается заметного спада и на сырьевых рынках.