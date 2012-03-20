В сирийском вопросе для России важно мнение Красного Креста

На встрече с главой МККК Якобом Келленбергером Сергей Лавров отметил важность обмена мнениями между Россией и Красным Крестом по ситуации в Сирии. Следующей совместной целью может стать введение ежедневного перерыва в боях, который упростит оказание гуманитарной помощи нуждающимся.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Якобом Келленбергером. Они провели переговоры по усугубляющемуся гуманитарному кризису в Сирии.

Чтобы улучшить доступ для гуманитарной помощи, Келленбергер предложил ввести как минимум двухчасовой ежедневный перерыв в боях в Сирии. По словам Келленбергера, гуманитарная ситуация в Сирии продолжает оставаться крайне сложной и может продолжать ухудшаться.

Тем временем Лавров отметил, что очень важно обсуждать способы решения самых острых гуманитарных проблем в Сирии вместе с МККК.

ЯКОБ КЕЛЛЕНБЕРГЕР, президент Международного комитета Красного Креста: Я имею в виду, что совместно с сирийским Красным Полумесяцем мы могли бы увеличить оказываемую поддержку. Это касается пищи, медицинской помощи и других видов помощи перемещенным лицам, а там много перемещенных лиц, и местным жителям.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Весьма важно обменяться мнениями о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты совместно Международным комитетом Красного Креста и Российской Федерацией, в том числе в интересах решения наиболее острых гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике.

Дата выхода в эфир 20 марта 2012 года.