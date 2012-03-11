Новая Россия встречает Путина с интернет-скептицизмом

Развитие Интернета навсегда изменило Россию. С его помощью оппозиция критикует политику властей и выводит толпы недовольных Путиным россиян на улицы. Интернет разрушил образ неприкасаемого и всемогущего президента, считает Voice of America. И теперь Путину предстоит править уже совсем другой Россией.

Этот поддельный 50-секундный новостной ролик посмотрели более 3 миллионов человек. Благодаря ему стало понятно, что политическая борьба в России перемещается в виртуальное пространство.

Это не Владимир Путин на скамье подсудимых. Это антипутинский видеоролик, подготовленный против него лишь за несколько дней до президентских выборов в России.

Сейчас Интернетом пользуется половина всех избирателей в России. В 2008 году, когда Путин покинул пост президента, пользователей было существенно меньше.

Российский теле- и радиожурналист Константин фон Эггерт рассказывает о влиянии, которое оказывает Интернет.

КОНСТАНТИН ФОН ЭГГЕРТ, журналист: Это, безусловно, снимает табу, которое, я думаю, уже было в большой степени снято, с образа неприкасаемого, всемогущего, осведомленного лидера, который всегда все знает лучше всех.

Сторонники Путина ответили музыкальным видеороликом «ВВП» - это инициалы Владимира Владимировича Путина. Таджикский эстрадный певец Толибджон Курбанханов поет:

«ВВП – спас страну,

ВВП – он защищает,

ВВП – поднял Россию».

«Россия без Путина» рассказывает о страшном сценарии, ожидающем Россию в случае, если она останется без сегодняшнего царя.

Войска НАТО оккупируют Калининград – самый западный регион России. Китай продвигается на север и захватывает огромную часть Сибири. Япония оккупирует российский тихоокеанский порт во Владивостоке. Печатание денег приводит к обесцениванию рубля. Электричество ограничено. В российских городах царит анархия. А Запад присуждает лидеру оппозиции Алексею Навальному Нобелевскую премию мира. И в завершение лозунг оппозиции: «Россия без Путина», к которому на видео добавляют: «На здоровье!».

По мнению фон Эггерта Интернет развивается, и политические дебаты в России становятся свободнее.

КОНСТАНТИН ФОН ЭГГЕРТ: Распространение Интернета в России подрывает способность правительства влиять на повседневные события и навязывать народу свои взгляды.

В ответ в фильме «Настоящий Путин» все внимание сосредоточено на яхтах и дворцах, которые приписывают Путину и его партнерам в энергобизнесе.

На этом видео акцент сделан на коррупции – основной претензии россиян к правительству Путина. А российская знаменитость Ксения Собчак высмеивает пропагандистские видеоролики в поддержку премьера.

В ответ на обвинения в том, что на протесты выходят только представители элиты мегаполисов, оппозиция размещает на своих сайтах грустную балладу двух ветеранов элитных российских десантных войск.

В мае Владимир Путин вернется в Кремль. Но благодаря Интернету править он будет Россией, настроенной более скептически и более информированной, чем когда-либо.

Джеймс Брук, VoA News, Москва.

Дата выхода в эфир 11 марта 2012 года.