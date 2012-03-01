ABC

Путин ожидает вброса бюллетеней на выборах
Владимир Путин заявил, что опасается провокаций со стороны оппозиции, но надеется, что выборы пройдут в рамках конституционного поля. Как отмечает австралийский ABC, слова премьера прозвучали на фоне беспрецедентной оппозиционной активности, которую вынуждены освещать даже прокремлевские СМИ.
Путин ожидает вброса бюллетеней на выборах
Результаты воскресного голосования в России вряд ли станут сюрпризом для жителей страны: как сообщает австралийский телеканал ABC, ожидается, что уверенно победит Владимир Путин. Тем не менее им предшествуют массовые выступления, которые получают беспрецедентную огласку в государственных СМИ.
«Во времена правления Владимира Путина подобных протестов Россия не знала. Выступления были настолько массовыми, что даже прокремлевские СМИ не смогли их не осветить. На государственных телеканалах впервые за долгое время появились оппозиционеры. Им даже удалось сесть за стол переговоров с президентом Дмитрием Медведевым», - напоминает корреспондент Норман Хермант.
 
На встрече с представителями Общероссийского народного фронта Путин заявил, что не исключает возможности провокаций, в том числе вброса бюллетеней представителями оппозиции, которые надеются на признание выборов нелегитимными. При этом, как отмечает ABC, премьер выразил надежду, что все останется в рамках конституционного поля.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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ABC Австралия Океания
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