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Иностранное вмешательство подогревает насилие в Сирии
Москва заявила, что не поддержит новый проект резолюции ООН по Сирии, если в документе не будет содержаться требований к сирийской оппозиции, а вся вина будет возложена на режим Асада. Отказ оппозиции сесть за стол переговоров приводит к затягиванию конфликта и новым жертвам, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Новый проект резолюции против сирийского режима в четверг будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Москва предупреждает, что не поддержит документ, если предложенные ею поправки не будут учтены.

 
Россия хочет в равной мере возложить ответственность на обе стороны конфликта и призывает все оппозиционные группировки не поддерживать вооруженных повстанцев. 
Эти поправки уже были отвергнуты делегатами арабских стран в ООН.
 
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, иностранные государства вмешиваются в ситуацию, и часть вины за происходящее лежит на них.
 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ: Компромисс можно найти всегда, но только путем переговоров. А от этого некоторые представители оппозиции отказываются под влиянием внешних игроков, которые несут огромную ответственность за продолжающееся насилие и гибель мирных жителей.

 

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