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Активистки Femen штурмовали «Газпром» топлес
Украинское движение Femen провело акцию протеста перед офисом «Газпрома». Обнажившись до пояса на тридцатиградусном морозе, активистки выступили против завышенных, по их мнению, цен на газ для Украины. Одной из девушек удалось поднять украинский флаг над проходной «Газпрома».

Пять девушек сегодня бросили вызов морозу и приняли участие в топлес-протесте перед офисом «Газпрома». Заметьте, было почти минус 30!

 
Они возмущены тем, что «Газпром», по их словам, продает Украине газ по несправедливым ценам. 
Одной из девушек удалось поднять украинский флаг на крыше КПП. Ее задержала полиция.
 
Контракт, вокруг которого разгорелись страсти, был подписан в 2009 году премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. С тех пор Украина пытается договориться о снижении цен.
 
Россия заявляет, что готова пересмотреть тарифы, но хочет большего контроля над газотранспортной системой Украины.
 
АННА ФЁДОРОВА, ведущая Prime-Time Russia: Если бегать голым в минус 30, можно серьезно заболеть.
 
НИЛ ХАРВИ, ведущий Prime-Time Russia: Да… Я просто потрясен. Не знаю даже, смело это или безрассудно.

 

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