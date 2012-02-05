CNN

Прохоров рассчитывает на голоса протестующих
Михаил Прохоров заявил, что борьба за пост президента России будет жаркой. Миллиардер принял участие в массовом оппозиционном митинге «За честные выборы». По его словам, часть протестующих - его потенциальные избиратели.

В субботу сторонники и противники российского премьер-министра Владимира Путина провели в Москве митинги. Противники скандировали: «Раз, два, три – Путин, уходи!». Митинги состоялись за месяц до президентских выборов в России, на которых ожидается победа господина Путина.

 
Корреспондент CNN Фил Блэк встретился с одним из соперников Путина – российским миллиардером Михаилом Прохоровым. 

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Считаете ли вы себя кандидатом от этого протестного движения?
 
МИХАИЛ ПРОХОРОВ, кандидат в президенты России: Часть протестующих – мои потенциальные избиратели. И я сделаю все возможное, чтобы они смогли жить в открытой, конкурентоспособной России.
 
ФИЛ БЛЭК: Как вы оцениваете ход своей предвыборной кампании и свои шансы побороться с Владимиром Путиным во втором туре?
 
МИХАИЛ ПРОХОРОВ: Кампания начнется завтра. У меня есть план, и я уверен, что борьба будет жаркой.
 
А на другом берегу Москвы-реки люди собрались послушать музыку и поддержать правительство. Несмотря на сильный мороз, на оба митинга, как сообщается, пришли тысячи человек.
 
Материал предоставлен CNN International.
Перевод выполнен RT.
 
Дата выхода в эфир 05 февраля 2012 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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