Прохоров рассчитывает на голоса протестующих

Михаил Прохоров заявил, что борьба за пост президента России будет жаркой. Миллиардер принял участие в массовом оппозиционном митинге «За честные выборы». По его словам, часть протестующих - его потенциальные избиратели.

В субботу сторонники и противники российского премьер-министра Владимира Путина провели в Москве митинги. Противники скандировали: «Раз, два, три – Путин, уходи!». Митинги состоялись за месяц до президентских выборов в России, на которых ожидается победа господина Путина.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Считаете ли вы себя кандидатом от этого протестного движения?

МИХАИЛ ПРОХОРОВ, кандидат в президенты России: Часть протестующих – мои потенциальные избиратели. И я сделаю все возможное, чтобы они смогли жить в открытой, конкурентоспособной России.

ФИЛ БЛЭК: Как вы оцениваете ход своей предвыборной кампании и свои шансы побороться с Владимиром Путиным во втором туре?

МИХАИЛ ПРОХОРОВ: Кампания начнется завтра. У меня есть план, и я уверен, что борьба будет жаркой.

А на другом берегу Москвы-реки люди собрались послушать музыку и поддержать правительство. Несмотря на сильный мороз, на оба митинга, как сообщается, пришли тысячи человек.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2012 года.