Террористы инвестируют в Среднюю Азию

Религиозные экстремисты осваивают Среднеазиатский регион. Там они вербуют новобранцев и завоевывают все больше популярности. Проблемы новых угроз обсуждали на экспертном круглом столе в штаб-квартире ОДКБ в Москве.

Борьбу с терроризмом и совместное противодействие экстремизму обсуждают и в ОДКБ. Организации Договора о коллективной безопасности нужны свежие идеи, поэтому в московский штаб на своего рода мозговой штурм были созваны эксперты. За дискуссией наблюдал наш корреспондент в российской столице Павел Тухто.

ПАВЕЛ ТУХТО, корреспондент: Во время своего нынешнего председательства в ОДКБ Беларусь поставила главной задачей создание системы кризисного реагирования и применения миротворческих сил. Ведь ситуация в зоне ответственности организации становится все менее стабильной.



ВАЛЕРИЙ СЕМЕРИКОВ, заместитель генерального секретаря ОДКБ: На ситуации в зоне ответственности ОДКБ и прелегающих к ней районах продолжают воздействовать разнопланово глобальные и региональные факторы. Прежде всего, это угрозы международного терроризма и экстремизма, сохраняющаяся тенденция к силовому решению кризисов.



Эксперты говорят, что наибольшее беспокойство сейчас вызывает ситуация в Средней Азии. С одной стороны, идет подпитка террористических организаций из стран Ближнего Востока. С другой - непрекращающаяся конкуренция за влияние в этом регионе со стороны всех значимых игроков мировой геополитической арены.



СЕРГЕЙ ЧЕКИНОВ, начальник Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: Надо напомнить о том, что поддержку ряда экстремистских организаций, таких как «Исламское движение Узбекистана», «Исламская партия Туркестана», «Воины ислама», которые действуют на территории Центральноазиатского региона, осуществляется из Саудовской Аравии и Пакистана. Следует также отметить, что политика в регионе ряда западных государств направлена на противодействие становлению Организации Договора о коллективной безопасности, которая является одним из потенциальных центров системы обеспечения региональной безопасности и стабильности в регионе.

В конце прошлого года руководство НАТО в лице генсека Андерса Фога Расмуссена было готово установить отношения с ОДКБ, однако против этого выступили США и ряд стран Восточной Европы. Эксперты сходятся во мнении, что для установления отношений с НАТО необходимо начать реализацию «плана малых шагов» - хотя бы в том же вопросе борьбы с терроризмом.



СЕРГЕЙ ОЗНОБИЩЕВ, директор Института стратегических оценок (Россия): Попросту говоря, отношения с НАТО практически не сдвигаются с мертвой точки по вине НАТО. Будем откровенны. Но есть очень серьезные области совместной заинтересованности и, возможно, совместного приложения усилий. Мне кажется, что здесь может быть принята тактика, которую я назвал бы тактикой элементного или тематического сотрудничества.



Эксперты из Европы и Америки постоянно повторяют, что у НАТО есть своя идеология - защита прав человека и борьба за демократию во всем мире, - и, мол, у ОДКБ такой идеологии нет. Хотя в данных условиях она как раз-таки появляется: это защита безопасности в своем собственном регионе. В нынешнем году ОДКБ намерена провести сразу несколько совместных учений: в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России.

Павел Тухто, Александр Мельник, Первый канал, Москва.

Дата выхода в эфир 02 мая 2011 года.