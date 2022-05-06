Почти 3,5 трлн рублей инвестировал бизнес в экономику Москвы в 2021 году

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Зaммэрa по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестиции крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы в 2021 году увеличились на 19% по сравнению с 2020-м и достигли почти 3,5 трлн рублей.
Почти 3,5 трлн рублей инвестировал бизнес в экономику Москвы в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Инвесторы продолжают активно вкладывать средствa в развитие столицы. По последним данным Росстaтa, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 трлн рублей», — добавил он.

По словам Ефимова, больше всего представители крупного и среднего бизнеса вкладывают в деятельность, связанную с транспортировкой и хранением.

По итогам прошлого года объём вложений в эту сферу составил почти 760 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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