Почти 3,5 трлн рублей инвестировал бизнес в экономику Москвы в 2021 году
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Инвесторы продолжают активно вкладывать средствa в развитие столицы. По последним данным Росстaтa, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 трлн рублей», — добавил он.
По словам Ефимова, больше всего представители крупного и среднего бизнеса вкладывают в деятельность, связанную с транспортировкой и хранением.
По итогам прошлого года объём вложений в эту сферу составил почти 760 млрд рублей.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.