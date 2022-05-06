Специалист по инвестициям Емельянов выразил мнение по ситуации на валютном рынке

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Валерий Емельянов выразил мнение, что инвесторам не стоит пугаться падения курса валют и спешить продавать доллары и евро.
Специалист по инвестициям Емельянов выразил мнение по ситуации на валютном рынке
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт напомнил, что в среднем за последние десять лет рубль дешевел по отношению к доллару со скоростью 7% в год, а к евро — 6% в год.

«Если есть возможность, лучше докупать валюту по текущему курсу. Возврат доллара к более равновесному уровню 75—80 принесёт до 20% доходности в рублях. Если валюта США отыграет в течение ближайших месяцев к отметкам 90—100, то это до 50% прибыли. Возможно, валюта ещё будет какое-то время снижаться или не меняться в цене», — сказал Емельянов.

По его словам, потерять на этом более 20% инвестор вряд ли сможет, нынешнее укрепление рубля — это краткосрочная аномалия. 

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить