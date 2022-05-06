Специалист по инвестициям Емельянов выразил мнение по ситуации на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Валерий Емельянов выразил мнение, что инвесторам не стоит пугаться падения курса валют и спешить продавать доллары и евро.

В беседе с Life.ru эксперт напомнил, что в среднем за последние десять лет рубль дешевел по отношению к доллару со скоростью 7% в год, а к евро — 6% в год.

«Если есть возможность, лучше докупать валюту по текущему курсу. Возврат доллара к более равновесному уровню 75—80 принесёт до 20% доходности в рублях. Если валюта США отыграет в течение ближайших месяцев к отметкам 90—100, то это до 50% прибыли. Возможно, валюта ещё будет какое-то время снижаться или не меняться в цене», — сказал Емельянов.

По его словам, потерять на этом более 20% инвестор вряд ли сможет, нынешнее укрепление рубля — это краткосрочная аномалия.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.