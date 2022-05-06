Специалист по энергетике Белогорьев заявил о взрывном росте импорта ЕС российского газа
- Legion-Media
«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней», — приводит РИА Новости его слова.
Белогорьев отметил, что импорт газа в Финляндию за период с 30 апреля по 4 мая вырос в 4,8 раза.
«Поставки по газопроводу Ямал — Европа, упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — подчеркнул эксперт.
Ранее глава концерна Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.