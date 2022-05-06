Специалист по энергетике Белогорьев заявил о взрывном росте импорта ЕС российского газа

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что страны ЕС в мае «взрывными» темпами увеличили импорт российского газа по сравнению с показателями апреля.

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней», — приводит РИА Новости его слова.

Белогорьев отметил, что импорт газа в Финляндию за период с 30 апреля по 4 мая вырос в 4,8 раза.

«Поставки по газопроводу Ямал — Европа, упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава концерна Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.