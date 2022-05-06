Банк ЦентрКредит Казахстана завершил сделку по приобретению 100% акций Альфа-банка
«АО «Банк ЦентрКредит» сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы БЦК.
Отмечается, что после регистрации кредитная организация будет работать под новым брендом ECO BANK.
Условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся прежними.
Ранее компания «Интеррос» приобрела 35% акций группы «Тинькофф», сделка получила согласование Центрального банка.