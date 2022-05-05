Аналитик Беляев высказался о динамике курсов рубля и доллара

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался о динамике курсов рубля и доллара.

«Предел снижения доллара по отношению к рублю где-то просматривается. Мы увидим некоторую коррекцию долларового курса. Но самый потолочный вариант — это 72 рубля за доллар. Это потолочный. Скорее всего, восстановится до 70 рублей за доллар», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, такой курс может продержаться в течение некоторого времени.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.