Аналитик Беляев высказался о динамике курсов рубля и доллара

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказался о динамике курсов рубля и доллара.
Аналитик Беляев высказался о динамике курсов рубля и доллара
  • РИА Новости

«Предел снижения доллара по отношению к рублю где-то просматривается. Мы увидим некоторую коррекцию долларового курса. Но самый потолочный вариант — это 72 рубля за доллар. Это потолочный. Скорее всего, восстановится до 70 рублей за доллар», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, такой курс может продержаться в течение некоторого времени.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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