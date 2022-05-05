«Московский акселератор» стал лауреатом международной премии BOLD Awards

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Проект столичного правительства «Московский акселератор» стал лауреатом международной премии BOLD Awards. Он победил в номинации «Открытые инновации».
«Московский акселератор» стал лауреатом международной премии BOLD Awards
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

В 2022 году на премию выдвинули более 500 проектов в 20 категориях. Они представляли 50 городов мира.

Церемония награждения прошла в Венеции.

«Разумеется, получение премии — это не самоцель, а скорее, объективная оценка нашей работы по созданию современной и дружелюбной системы поддержки инновационного предпринимательства», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти продолжат развивать «Московский акселератор» и другие программы поддержки предпринимательства, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра.

Ранее сообщалось, что Москва получила награду за инновационный подход к развитию промышленного туризма.

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