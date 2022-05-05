Экономист Петров высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС

Кандидат экономических наук Илья Петров высказался о перспективах торговых отношений России и ЕС.

«Россия для Евросоюза всегда была достаточно важным торговым партнёром: европейские страны экспортировали в Россию продукты питания, вина, чай, кофе, фрукты», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Петров, Россия экспортировала в ЕС не только энергоресурсы, но и сельскохозяйственную продукцию.

«Как будут дальше развиваться отношения между Москвой и Брюсселем, сказать сложно», — считает эксперт.

По его мнению, Евросоюзу придётся выбирать между антироссийской повесткой и реальной необходимостью сотрудничать в экономических отраслях.

Ранее НСН сообщала, что оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока вырос более чем на 55% в 2021 году.