Нацбанк Молдавии увеличил базовую ставку до 15,5%

Глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу сообщил об увеличении базовой ставки на 3% — до 15,5% годовых.

«Исполнительный комитет Национального банка Молдавии единогласно принял решение увеличить базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на 3 процентных пункта — до 15,5% годовых», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим увеличиваются процентные ставки по кредитам овернайт на 3% — с 14,5% до уровня 17,5% годовых и по депозитам овернайт на 3% — с 10,5% до уровня 13,5% годовых.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,75% до 1% на фоне растущей инфляции.