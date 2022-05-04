Депутат Аксаков заявил о минимальном влиянии санкций Запада на курс рубля

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») заявил о минимальном влиянии санкций Запада на курс рубля.
Депутат Аксаков заявил о минимальном влиянии санкций Запада на курс рубля
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Мы видим, что санкции на курс рубля оказывают минимальное влияние», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, новые санкции на российскую валюту также не окажут серьёзного воздействия.

Как отметил Аксаков, есть фундаментальные факторы, определяющие курс рубля, состояние экономики и спрос на валюты для международных расчётов.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

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