Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:53 мск курс евро составлял 69 рублей 98 копеек.
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Вместе с этим 4 мая курс доллара опустился ниже 67 рублей.
Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая.
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