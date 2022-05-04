Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:53 мск курс евро составлял 69 рублей 98 копеек.

РИА Новости

© Мария Девахина