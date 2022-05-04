Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года

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RT
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:53 мск курс евро составлял 69 рублей 98 копеек.
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Вместе с этим 4 мая курс доллара опустился ниже 67 рублей.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал ситуацию на валютном рынке к середине мая.

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