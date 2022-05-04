В Ленобласти индекс промышленного производства превысил 100% в I квартале 2022 года

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Индекс промышленного производства Ленинградской области по итогам I квартала 2022 года составил 104,5% по отношению к такому же периоду 2021-го.
В Ленобласти индекс промышленного производства превысил 100% в I квартале 2022 года
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В минувшем году показатель индекса промышленного производства достиг 107,6% к уровню 2020 года.

«Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются наши предприятия из-за санкционного давления, промышленность Ленинградской области показала уверенный рост по итогам I квартала», — прокомментировал губернатор области Александр Дрозденко.

Ранее НСН сообщала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.

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