Аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.

В беседе с ФАН она выразила мнение, что до конца первой недели мая на курс отечественной валюты будут вновь влиять цены на нефть и оплата европейскими потребителями газа в рублях.

«Наиболее важным событием, которое произойдёт в первой половине мая, является заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, который по его итогам обнародует решение по процентным ставкам», — отметила Мильчакова.

Она также обратила внимание, что в мае не проводятся заседания совета директоров Банка России по процентным ставкам.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.