Аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля

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Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.
Аналитик Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

В беседе с ФАН она выразила мнение, что до конца первой недели мая на курс отечественной валюты будут вновь влиять цены на нефть и оплата европейскими потребителями газа в рублях.

«Наиболее важным событием, которое произойдёт в первой половине мая, является заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, который по его итогам обнародует решение по процентным ставкам», — отметила Мильчакова.

Она также обратила внимание, что в мае не проводятся заседания совета директоров Банка России по процентным ставкам.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, какой сценарий поможет вернуть курс доллара к 65 рублям.

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