В ФРГ заявили, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии

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Приостановка поставок газа из России в Польшу и Болгарию не затронула газоснабжение Германии, заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.
В ФРГ заявили, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии
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  • © DarioEgidi

«Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

Согласно докладу, газохранилища ФРГ заполнены более чем на 35%.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

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