В ФРГ заявили, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии
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«Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.
Согласно докладу, газохранилища ФРГ заполнены более чем на 35%.
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.