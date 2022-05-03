В ФРГ заявили, что приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию не сказалась на Германии

Приостановка поставок газа из России в Польшу и Болгарию не затронула газоснабжение Германии, заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

«Безопасность энергоснабжения Германии на настоящий момент обеспечена. Остановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию пока никак не сказалась на безопасности энергоснабжения Германии», — приводит РИА Новости сообщение регулятора.

Согласно докладу, газохранилища ФРГ заполнены более чем на 35%.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.