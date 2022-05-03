В Сербии призвали экономить энергию на фоне строительства терминала СПГ в Греции

Короткая ссылка
Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович призвала к экономии энергии на фоне строительства терминала для СПГ в Греции.
В Сербии призвали экономить энергию на фоне строительства терминала СПГ в Греции
  • Gettyimages.ru
  • © Artinun Prekmoung / EyeEm

По её словам, граждане «не должны расслабляться», вести себя рационально и экономить.

«Мы должны думать о будущем и принимать решения, которые обеспечат энергетическую безопасность в следующие десять лет, потому что без энергии нет промышленности, экономики, развития», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно о начале строительства плавучего терминала СПГ на севере Греции, в Александруполисе, способствующего поэтапному отказу ЕС от газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить