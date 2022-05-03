В Сербии призвали экономить энергию на фоне строительства терминала СПГ в Греции

Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович призвала к экономии энергии на фоне строительства терминала для СПГ в Греции.

По её словам, граждане «не должны расслабляться», вести себя рационально и экономить.

«Мы должны думать о будущем и принимать решения, которые обеспечат энергетическую безопасность в следующие десять лет, потому что без энергии нет промышленности, экономики, развития», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно о начале строительства плавучего терминала СПГ на севере Греции, в Александруполисе, способствующего поэтапному отказу ЕС от газа из России.