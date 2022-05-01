Аналитик Тузов заявил о фактическом крахе евро в России из-за падения спроса на валюту

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На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким, поэтому евро стабильно слабеет к рублю. Такое мнение выразил директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — заявил Тузов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, вряд ли это произойдёт быстро, поскольку выгода от еврозоны для большинства её участников очевидна.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился до 74 рублей впервые с марта 2020 года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT снижение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 74 рублей впервые с марта 2020 года.

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