«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жёстким» ответом России на санкции

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Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что является её «самым жёстким» ответом на западные санкции

Об этом пишет «Хуаньцю шибао».

Как отмечается, ранее выдвинутое Россией требование об оплате газа в рублях «начало действовать и на сегодняшний день считается её «самым жёстким ответом» на западные санкции».

По данным издания, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

28 апреля стало известно, что власти Венгрии приняли предложение по оплате российского газа в рублях. Также позднее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции Венгрии.

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