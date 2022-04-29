Экономист Орлова прокомментировала решение ЦБ снизить ключевую ставку

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова прокомментировала решение ЦБ снизить ключевую ставку.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила мнение, что за этим стоит желание поддержать экономику в том числе через содействие кредитным рынкам.

«Ипотечный рынок крайне важен для поддержки сегментов строительства, недвижимости, это практически ключевые сегменты в экономике. Своим решением ЦБ транслирует рынку желание давать поддержку экономике в текущем непростом моменте», — отметила Орлова.

Со своей стороны, ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ИА REGNUM подчеркнула, что российскому бизнесу нужна поддержка от ЦБ в виде снижения ключевой ставки, которое повлечёт за собой снижение процентов по кредитам.

«С нетерпением ждали такого решения и россияне, желающие взять ипотечный кредит, а также отрасль строительства и недвижимости», — сказала она.

Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 14% годовых.