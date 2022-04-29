Экономист Трегубов высказался о консолидации банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ

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Экономист Владимир Трегубов высказался о консолидации банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ.
Экономист Трегубов высказался о консолидации банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ
  • РИА Новости

«Банковская консолидация у нас проходит с 2014 года. Она имеет свои положительные стороны, поскольку укрупнение банковского сектора несёт в себе снижение рисков для клиентов. Обслуживаться в крупном банке, хранить там деньги безопаснее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, российская банковская система таким образом будет оздоровлена.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России поддержал консолидацию РНКБ, «Открытия» и ВТБ.

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