Экономист Трегубов высказался о консолидации банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ

Экономист Владимир Трегубов высказался о консолидации банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ.

«Банковская консолидация у нас проходит с 2014 года. Она имеет свои положительные стороны, поскольку укрупнение банковского сектора несёт в себе снижение рисков для клиентов. Обслуживаться в крупном банке, хранить там деньги безопаснее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, российская банковская система таким образом будет оздоровлена.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России поддержал консолидацию РНКБ, «Открытия» и ВТБ.