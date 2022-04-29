В компании Eni сообщили, что оплата российского газа запланирована на май

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Оплата за поставляемый в апреле российский газ планируется в мае, заявил финдиректор итальянской компании Eni Франческо Гаттеи.
В компании Eni сообщили, что оплата российского газа запланирована на май
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«Мы думаем, что в следующем месяце апрельские поставки будут оплачены в течение мая», — цитирует его РИА Новости.

Комментируя механизм оплаты, Гаттеи отметил, что находится по этому поводу в тесной координации с представителями власти в Италии и ЕС.

«Платим за поставки газа в соответствии с контрактными условиями и следуя международным санкциям... Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублёвый счёт», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности итальянской энергетической компании Eni SpA открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.

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