В компании Eni сообщили, что оплата российского газа запланирована на май

Оплата за поставляемый в апреле российский газ планируется в мае, заявил финдиректор итальянской компании Eni Франческо Гаттеи.

«Мы думаем, что в следующем месяце апрельские поставки будут оплачены в течение мая», — цитирует его РИА Новости.

Комментируя механизм оплаты, Гаттеи отметил, что находится по этому поводу в тесной координации с представителями власти в Италии и ЕС.

«Платим за поставки газа в соответствии с контрактными условиями и следуя международным санкциям... Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублёвый счёт», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о готовности итальянской энергетической компании Eni SpA открыть рублёвый счёт в Газпромбанке в рамках требования России об оплате газа в местной валюте.