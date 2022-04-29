Аналитик Сагалаев высказался о способе закупки газа через «обходные» страны

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев высказался о способе закупки газа через «обходные» страны.

«С одной стороны, Евросоюз призывает газовые компании и страны не производить оплату в рублях», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

С другой стороны, считает эксперт, на российский газ приходится около 40% общего потребления в Европе, и заменить поставки в полном объёме в ближайшие несколько лет нечем.

«В итоге ЕС приходится пользоваться экономически невыгодными схемами, такими как закупки газа через «обходные» страны, готовые платить по российской схеме, например, через Венгрию или Германию», — отметил Сагалаев.

По его словам, некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы готовятся платить за газ в рублях, так как выхода нет.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.