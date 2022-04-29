Глава Фонда энергетического развития Пикин высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о перспективах сотрудничества России и ЕС.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что вопрос только в том, что если Европе действительно нужен газ, то Западу неизбежно придётся искать варианты взаимодействия с «Газпромом».

«Конечно, они могут выдвинуть в адрес России определённую позицию, однако это плачевно отразится на европейской экономике. Просто сейчас — апрель, и они думают, что странам ЕС не нужно много газа. Однако через полгода неминуемо придёт зима и газ потребуется в больших объёмах. А для этого его нужно было запасать летом в хранилищах», — пояснил Пикин.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.