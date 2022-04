«Газпром» объявил о делистинге депозитарных расписок с бирж Лондона и Сингапура

Власти не позволили «Газпрому» продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом, вследствие чего компания уведомила The Bank of New York Mellon о расторжении депозитного соглашения и направила биржам Лондона и Сингапура сообщения о делистинге.

РИА Новости

«ПАО «Газпром»... подало в правительство Российской Федерации заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но 28 апреля 2022 года получило отказ. Сегодня ПАО «Газпром» направило в The Bank of New York Mellon указание о расторжении депозитного соглашения», — говорится в релизе компании. По соглашению BNY Mellon обязан направить держателям расписок извещение о закрытии программ ДР. Конвертация будет выполнена в рамках стандартной процедуры согласно закону. «Компания также направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней», — добавили в «Газпроме». Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о запрете на размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов.