Власти Москвы сообщили о значительном росте неналоговых доходов города

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что неналоговые доходы Москвы за I квартал 2022 года составили 72,3 млрд рублей. Это на 50,6% больше по сравнению с январём — мартом 2021 года и на 42,3% — относительно аналогичного периода 2020-го.

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».

«На неналоговые доходы приходится около 8% в структуре собственных доходов городского бюджета. За десять лет их объём вырос вдвое — с 145,5 млрд рублей в 2012 году до 289,1 млрд рублей в 2021-м. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок», — сказал Ефимов.

Ранее, по сообщениям НСН, в Москве рассказали о преференциях для промышленных комплексов.