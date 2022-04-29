Власти Москвы сообщили о значительном росте неналоговых доходов города

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что неналоговые доходы Москвы за I квартал 2022 года составили 72,3 млрд рублей. Это на 50,6% больше по сравнению с январём — мартом 2021 года и на 42,3% — относительно аналогичного периода 2020-го.
Власти Москвы сообщили о значительном росте неналоговых доходов города
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».

«На неналоговые доходы приходится около 8% в структуре собственных доходов городского бюджета. За десять лет их объём вырос вдвое — с 145,5 млрд рублей в 2012 году до 289,1 млрд рублей в 2021-м. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок», — сказал Ефимов.

Ранее, по сообщениям НСН, в Москве рассказали о преференциях для промышленных комплексов.

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