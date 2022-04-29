Власти Москвы сообщили о значительном росте неналоговых доходов города
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты».
«На неналоговые доходы приходится около 8% в структуре собственных доходов городского бюджета. За десять лет их объём вырос вдвое — с 145,5 млрд рублей в 2012 году до 289,1 млрд рублей в 2021-м. Рост показателя связан в том числе с реализацией правительством Москвы полномочий по использованию городского имущества и земельных участков, администрированию штрафов и работы платных парковок», — сказал Ефимов.
Ранее, по сообщениям НСН, в Москве рассказали о преференциях для промышленных комплексов.