Финансист Рыбаков дал прогноз курса рубля
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«При сохранении геополитической обстановки вблизи сегодняшних уровней в мае не ожидаю высокой волатильности курса рубля», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По мнению эксперта, ключевая задача Центробанка на данном этапе — снижение инфляционных ожиданий населения посредством снижения ключевой ставки.
Как прогнозирует Рыбаков, сильный рубль может уменьшать плановые бюджетные поступления от экспорта, поэтому ЦБ будет балансировать режим ограничений около целевого курса, установленного в бюджете на 2022 год, — 72—73 рубля за доллар.
Эксперт добавил, что в случае возникновения «чёрного лебедя» в виде ограничения экспорта ЦБ может прибегнуть к мерам поддержки курса, опробованным ранее.
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