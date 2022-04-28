Финансист Рыбаков дал прогноз курса рубля

Финансист Константин Рыбаков дал прогноз курса рубля.

«При сохранении геополитической обстановки вблизи сегодняшних уровней в мае не ожидаю высокой волатильности курса рубля», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По мнению эксперта, ключевая задача Центробанка на данном этапе — снижение инфляционных ожиданий населения посредством снижения ключевой ставки.

Как прогнозирует Рыбаков, сильный рубль может уменьшать плановые бюджетные поступления от экспорта, поэтому ЦБ будет балансировать режим ограничений около целевого курса, установленного в бюджете на 2022 год, — 72—73 рубля за доллар.

Эксперт добавил, что в случае возникновения «чёрного лебедя» в виде ограничения экспорта ЦБ может прибегнуть к мерам поддержки курса, опробованным ранее.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал позиции евро на валютном рынке.