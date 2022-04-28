В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками газа в Болгарию и Польшу
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«Болгария и Польша, на самом деле, не крупные потребители. Польша рассчитывает за счёт реверса получать газ из других источников, но это может оказаться тот же самый российский газ, потому что его не так-то и много», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Эксперт не исключил, что спустя какое-то время Польша и Болгария могут подписать краткосрочные контракты на поставки с «Газпромом».
Со своей стороны, ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН отметила, что в Еврокомиссии допускают вариант, при котором страны ЕС будут расплачиваться за российский газ рублями.
«Так что как минимум теоретическая возможность оплачивать газ рублями у этих стран есть, и даже в Еврокомиссии это не считают нарушением санкций», — добавила она.
Ранее экономист Василий Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.