В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками газа в Болгарию и Польшу

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Болгарию и Польшу.
В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками газа в Болгарию и Польшу
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«Болгария и Польша, на самом деле, не крупные потребители. Польша рассчитывает за счёт реверса получать газ из других источников, но это может оказаться тот же самый российский газ, потому что его не так-то и много», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт не исключил, что спустя какое-то время Польша и Болгария могут подписать краткосрочные контракты на поставки с «Газпромом».

Со своей стороны, ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН отметила, что в Еврокомиссии допускают вариант, при котором страны ЕС будут расплачиваться за российский газ рублями.

«Так что как минимум теоретическая возможность оплачивать газ рублями у этих стран есть, и даже в Еврокомиссии это не считают нарушением санкций», — добавила она.

Ранее экономист Василий Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

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