В Москве работает более 120 системообразующих промышленных организаций
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Об этом сообщает НСН.
«В российском перечне системообразующих организаций состоит более 2 тыс. компаний, из них 123 имеют производственные площадки на территории Москвы. Список продолжает пополняться столичными компаниями, с начала года их число увеличилось почти вдвое», — отметил Ефимов.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что на 123 предприятиях Москвы из числа системообразующих заняты более 200 тыс. человек.
«Эти компании производят важную для жизнедеятельности населения продукцию и несут большую социальную ответственность, поэтому им доступны специальные программы государственной поддержки», — добавил Овчинский, слова которого приводит сайт kp.ru.
Ранее в Москве отметили рост объёма закупок на Портале поставщиков.