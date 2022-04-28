В Москве работает более 120 системообразующих промышленных организаций

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В Москве работает более 120 промышленных компаний, которые входят в перечень системообразующих организаций России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве работает более 120 системообразующих промышленных организаций
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«В российском перечне системообразующих организаций состоит более 2 тыс. компаний, из них 123 имеют производственные площадки на территории Москвы. Список продолжает пополняться столичными компаниями, с начала года их число увеличилось почти вдвое», — отметил Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что на 123 предприятиях Москвы из числа системообразующих заняты более 200 тыс. человек.

«Эти компании производят важную для жизнедеятельности населения продукцию и несут большую социальную ответственность, поэтому им доступны специальные программы государственной поддержки», — добавил Овчинский, слова которого приводит сайт kp.ru.

Ранее в Москве отметили рост объёма закупок на Портале поставщиков.

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