Экономист Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС

Экономист Василий Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

«Мы определённо видим, что Евросоюз не способен отказаться от покупки российского газа. Это никак не приведёт к формированию какой-то консолидированной позиции в Евросоюзе. Скорее, наоборот, мы увидим разрушение той позиции, которую пытаются создать брюссельские чиновники», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его мнению, страны не станут сообща отказываться от газа из России — скорее те, кто отказался, будут пытаться отыграть назад, а те, кто колеблется, примет решение в пользу оплаты в рублях.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.