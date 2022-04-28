Экономист Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС

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Экономист Василий Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.
Экономист Колташов высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС
  • Gettyimages.ru

«Мы определённо видим, что Евросоюз не способен отказаться от покупки российского газа. Это никак не приведёт к формированию какой-то консолидированной позиции в Евросоюзе. Скорее, наоборот, мы увидим разрушение той позиции, которую пытаются создать брюссельские чиновники», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его мнению, страны не станут сообща отказываться от газа из России — скорее те, кто отказался, будут пытаться отыграть назад, а те, кто колеблется, примет решение в пользу оплаты в рублях.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сообщил, что страны зависят от российского газа. Без него в Польше и Болгарии будет рецессия, рост безработицы, а также снижение показателей промышленности.

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