В Болгарии предприниматели призвали восстановить поставки российского газа в страну

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Вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова заявила, что болгарские предприниматели потребовали от правительства страны восстановить диалог с «Газпромом» и нормальные поставки газа.
В Болгарии предприниматели призвали восстановить поставки российского газа в страну
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Как сообщает ТАСС, об этом она заявила по итогам встречи с организациями работодателей страны.

Как указала Нинова, более 25 тыс. предприятий, представители которых приняли участие во встрече, обеспечивают 86% ВВП страны. В этих компаниях заняты порядка 82% работников Болгарии.

«Цель нашей встречи — спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По её итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с «Газпромом» и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», — сообщила Нинова.

Представители организаций работодателей подчеркнули в своих требованиях, что Болгария должна согласиться на оплату газа в рублях. По их словам, новые посредники приведут к росту цен и стоимость газа, по предварительным расчётам, поднимется более чем на 30%.

Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, в свою очередь, заявил, что власти страны не согласятся на условия России по поставкам газа.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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