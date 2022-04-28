Премьер Болгарии заявил о нежелании страны принимать условия России по поставкам газа

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что власти страны не согласятся на условия России по поставкам газа.

Об этом Петков заявил газете Le Monde.

«Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Петков также заявил, что у болгарских властей есть план в связи с прекращением поставок российского газа в страну.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.